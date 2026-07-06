ГАИ объяснила, почему закрыт мост в самом центре Минска и как его объехать

Мост в самом центре Минска закрыли на два месяца, как его объехать сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Речь идет о путепроводе через реку Свислочь на проспекте Независимости. В связи с реконструкцией моста с 6 июля ограничен проезд по данному участку, на других участках изменена схема организации дорожного движения.
Так, от улицы Янки Купалы до площади Победы вводятся ограничения для движения всех видов транспорта, кроме общественного. Объезд организован по первому и второму транспортным кольцам и по улицам центральной части столицы, которые прилегают к проспекту Независимости.
На определенных участках организовали левый поворот. При движении со стороны проспекта Независимости налево можно повернуть с проспекта Машерова на улицу Куйбышева и на улицу Максима Богдановича. Если ехать со стороны площади Якуба Коласа, то возможен поворот налево с проспекта Независимости на улицу Козлова. А при движении со стороны Первомайской улицы с улицы Янки Купалы возможен левый поворот на проспект Независимости.
Планируется, что мост будет закрыт до 30 августа.
Здесь мы подробнее писали о том, что мост через Свислочь у площади Победы в Минске закрывается на два месяца, но часть транспорта пропустят.
Кстати, еще было названо новое место Минска в рейтинге самых дорогих городов мира.