ГАИ объяснила, почему закрыт мост в самом центре Минска и как его объехать

На определенных участках организовали левый поворот. При движении со стороны проспекта Независимости налево можно повернуть с проспекта Машерова на улицу Куйбышева и на улицу Максима Богдановича. Если ехать со стороны площади Якуба Коласа, то возможен поворот налево с проспекта Независимости на улицу Козлова. А при движении со стороны Первомайской улицы с улицы Янки Купалы возможен левый поворот на проспект Независимости.