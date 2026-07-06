Назван самый дорогой город Казахстана по стоимости жизни

Среди казахстанских мегаполисов выше оказался Алматы, который занял 409-е место, расположившись между столицей Малайзии Куала-Лумпуром и грузинским Тбилиси. Астана в обновленном рейтинге заняла 469-е место. Таким образом, жизнь в столице Казахстана оказалась дешевле в сравнении с Алматы, Баку и Батуми, но дороже Киева и ряда других украинских городов.