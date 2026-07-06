Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Назван самый дорогой город Казахстана по стоимости жизни

Сервис Numbeo обновил мировой рейтинг стоимости жизни. В список вошли 547 городов, включая Алматы и Астану, при этом южная столица оказалась выше в рейтинге, чем Астана, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Самые дорогие города мира по стоимости жизни

Сервис Numbeo обновил свой рейтинг самых дорогих городов мира. В список вошли 547 населенных пунктов, среди которых оказались Алматы и Астана. Рейтинг составлен на основе индекса стоимости жизни, который учитывает цены на продукты, питание в кафе и ресторанах, транспорт, коммунальные услуги и другие повседневные расходы.

Лидеры рейтинга

По итогам середины 2026 года лидером рейтинга стал Цюрих с индексом 123,1. Большинство мест в первой десятке заняли города Швейцарии.

Самые доступные города

Самыми доступными для жизни оказались города Индии, которые расположились в конце списка. Причем 19 индийских городов занимают последние позиции.

Казахстанские мегаполисы

Среди казахстанских мегаполисов выше оказался Алматы, который занял 409-е место, расположившись между столицей Малайзии Куала-Лумпуром и грузинским Тбилиси. Астана в обновленном рейтинге заняла 469-е место. Таким образом, жизнь в столице Казахстана оказалась дешевле в сравнении с Алматы, Баку и Батуми, но дороже Киева и ряда других украинских городов.

Значение рейтинга

Рейтинг Numbeo регулярно обновляется и позволяет сравнивать стоимость жизни в городах разных стран на основе повседневных расходов жителей.