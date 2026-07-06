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Учения РФ и Китая «Морское взаимодействие-2026» стартовали в Циндао

Российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026» открылись 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

Россия и Китай проведут совместные учения. Они получили название «Морское взаимодействие — 2026». Учения стартовали 6 июля в китайском Циндао, транслирует ТАСС.

Церемония открытия состоялась на территории военно-морской базы Народно-освободительной армии КНР. Руководитель текущих мероприятий от российской стороны контр-адмирал Сергей Синько произнес речь. Он пояснил, что учения носят оборонительный характер. Они не направлены против третьих стран.

От Тихоокеанского флота в учениях участвуют крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».

Мероприятия пройдут с 6 по 13 июля. Отмечается, что от ВМС Народно-освободительной армии Китая в них будут участвовать эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подлодка «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».