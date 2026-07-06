Учения РФ и Китая «Морское взаимодействие-2026» стартовали в Циндао

Мероприятия пройдут с 6 по 13 июля. Отмечается, что от ВМС Народно-освободительной армии Китая в них будут участвовать эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подлодка «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».