Детские игрушки в России будут проходить экспертизу

Минпросвещения РФ закрепит проведение экспертизы игрушек для детских садов законодательно. Сертификация поможет тщательнее отбирать предметы для игр, подходящие для развития дошкольников, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА Новости.
— Игрушки в детских садах должны выполнять воспитательную роль. Действующая процедура добровольной сертификации требует изменений. Нам необходимо закрепить экспертизу игрушек законодательно, и мы прорабатываем это с нашими научными учреждениями, — сказал глава Минпросвещения страны Сергей Кравцов.
По словам министра, важно, чтобы игрушки соответствовали не только правилам безопасности, но и традиционным ценностям. Через них дети смогут изучать культурные традиции, народные промыслы, историю и достижения России.
— Планируется, что организации смогут использовать учебные материалы, игрушки и оборудование именно отечественного производства, — подчеркнул Сергей Кравцов.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» сообщало об открытии в центре «Созвездие» смены «Культурный код». Детей здесь знакомят с обычаями народов страны, а также развивают у них патриотический дух.