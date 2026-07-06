Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 6 июля

Отключения света в Ростове на 6 июля затронут тысячи жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в понедельник не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица Усадебная;
— улица 2-я Усадебная;
— улица 3-я Усадебная;
— улица Панорамная;
— переулок 2-й Монетный;
— улица Радищева, 13−71 и 18−68;
— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;
— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;
— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;
— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;
— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;
— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;
— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;
— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;
— улица Веры Пановой, 3−11;
— улица Набережная, 215−295;
— переулок Аэроклубовский, 1−3 и 2−6;
— улица 26 июня, 107−127;
— улица Брянская, 1−13 и 2−12;
— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;
— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— улица 6-я линия, 7, 9;
— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;
— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;
— улица Майская, 30−42;
— улица Советская, 31−39;
— переулок Днепровский, 110/15;
— улица Вятская, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57;
— улица Амбулаторная, 95−115;
— улица Деревянко, 44, 11−27, 18−28;
— улица Демьяна Бедного, 26−32;
— улица Подгорная, 1−39 и 2−20;
— переулок Саперный спуск, 31−51 и 50−54.
С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:
— улица Кадровая, 1−33 и 2−34;
— улица Новгородская, 1−25 и 2−30;
— улица Горсоветская, 35−41;
— улица Тельмана, 100, 102;
— проспект Кировский, 65−67 и 96−106;
— улица Красноармейская, 107−125;
— улица Города Волос, 79−97;
— улица Антенная, 8−24 и 15−17;
— переулок Нахичеванский, 75−89;
— улица Журавлева, 160−178;
— улица Катаева, 316−356 и 357−403;
— переулок Крепостной, 153−171 и 142−162;
— улица Варфоломеева, 273−311 и 314−350;
— улица Черепахина, 313−361 и 286−328;
— улица Текучева, 191, 199А, 302−340.
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