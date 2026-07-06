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Тысячи людей окажутся без электричества: отключения света в Ростове на 6 июля

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в понедельник не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 6 июля затронут тысячи жителей донской столицы. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали адреса, где в понедельник не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица Усадебная;

— улица 2-я Усадебная;

— улица 3-я Усадебная;

— улица Панорамная;

— переулок 2-й Монетный;

— улица Радищева, 13−71 и 18−68;

— улица 2-я Комбайновская, 1−25 и 2−42;

— улица Соединяющая, 1−13 и 2−22;

— улица Коммунальная, 1−25 и 2−28;

— улица Просвещения, 23−27 и 18−42;

— улица Червоноармейская, 3−23 и 6−22;

— переулок Пожарный, 1−19 и 2−18;

— переулок Кецховели, 1−31 и 2−24;

— переулок Горийский, 1−15 и 2−50;

— улица Веры Пановой, 3−11;

— улица Набережная, 215−295;

— переулок Аэроклубовский, 1−3 и 2−6;

— улица 26 июня, 107−127;

— улица Брянская, 1−13 и 2−12;

— переулок Сочинский, 1−13 и 2−12;

— переулок Туапсинский, 1−11, 35 и 2−58;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— улица 6-я линия, 7, 9;

— улица 8-я линия, 1−11 и 2−20;

— улица 10-я линия, 1−15 и 2−16;

— улица Майская, 30−42;

— улица Советская, 31−39;

— переулок Днепровский, 110/15;

— улица Вятская, 49, 49/2, 51, 53, 55, 57;

— улица Амбулаторная, 95−115;

— улица Деревянко, 44, 11−27, 18−28;

— улица Демьяна Бедного, 26−32;

— улица Подгорная, 1−39 и 2−20;

— переулок Саперный спуск, 31−51 и 50−54.

С 9:00 до 16:00 свет отключат по адресам:

— улица Кадровая, 1−33 и 2−34;

— улица Новгородская, 1−25 и 2−30;

— улица Горсоветская, 35−41;

— улица Тельмана, 100, 102;

— проспект Кировский, 65−67 и 96−106;

— улица Красноармейская, 107−125;

— улица Города Волос, 79−97;

— улица Антенная, 8−24 и 15−17;

— переулок Нахичеванский, 75−89;

— улица Журавлева, 160−178;

— улица Катаева, 316−356 и 357−403;

— переулок Крепостной, 153−171 и 142−162;

— улица Варфоломеева, 273−311 и 314−350;

— улица Черепахина, 313−361 и 286−328;

— улица Текучева, 191, 199А, 302−340.

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