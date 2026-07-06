К поиску пропавших в Туве девочек привлекут ветеранов СВО

Ветераны специальной военной операции будут задействованы в оказании помощи при розыске двух пропавших без вести девочек в Туве. Эту информацию Владислав Ховалыг, глава республики, опубликовал в своем канале в социальной сети «Макс».
«Я провел совещание, посвященное поисковым мероприятиям в отношении Амины и Айланы, двух наших пропавших детей. Выслушал отчеты сотрудников. Дал указание сформировать координационный штаб на уровне республики. Руководить им будет мой заместитель Шолбан Сендаш. Кроме того, я поручил министру по делам молодежи Буяну Куулару активизировать молодежные объединения и, если это возможно, задействовать ветеранов СВО — их способность ориентироваться на местности и строгая дисциплина в данной ситуации крайне востребованы», — написал Ховалыг.
Дети пропали вечером 1 июля: они вышли из дома, чтобы погулять, и не возвратились. На побережье Енисея обнаружили мобильные телефоны и обувь, принадлежащие детям. В поисках задействовано свыше восьмисот человек. К работе подключились волонтеры, специалисты-водолазы, группы на сапбордах, а также кинологи с собаками.
Территория поисков увеличена до Саяно-Шушенского водохранилища и города Шагонар, расположенного на западе региона. Ранее министр внутренних дел по Республике Тыва, генерал-майор полиции Юрий Завьялов сообщил представителям СМИ, что рассматриваются различные варианты исчезновения двух девочек в Кызыле. Главная версия — дети могли утонуть.
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