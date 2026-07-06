К поиску пропавших в Туве девочек привлекут ветеранов СВО

«Я провел совещание, посвященное поисковым мероприятиям в отношении Амины и Айланы, двух наших пропавших детей. Выслушал отчеты сотрудников. Дал указание сформировать координационный штаб на уровне республики. Руководить им будет мой заместитель Шолбан Сендаш. Кроме того, я поручил министру по делам молодежи Буяну Куулару активизировать молодежные объединения и, если это возможно, задействовать ветеранов СВО — их способность ориентироваться на местности и строгая дисциплина в данной ситуации крайне востребованы», — написал Ховалыг.