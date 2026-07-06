МО: ВС РФ нанесли массированный удар по объектам ВПК и аэродромам Украины

Напомним, в Киеве прогремела серия взрывов на фоне очередной атаки по украинским объектам военной и критической инфраструктуры. В столице и Киевской области уже насчитали около двух десятков мощных хлопков. Российскими военными были использованы беспилотники «Герань-3», крылатые ракеты «Калибр», гиперзвуковые «Цирконы» и ракеты Х-101.