Технологический кластер поможет АПК внедрить дроны для лучшего урожая

Российские регионы объединяются в технологические кластеры, предназначение которых — производство беспилотников и искусственного интеллекта для промышленности и сельского хозяйства. У отечественных конструкторов и программистов есть практический опыт и собственные разработки, которыми они готовы поделиться с коллегами: новое поколение БПЛА, к примеру, уже активно применяют для обработки полей.
Сейчас продукцию калининградских производителей тестирует крупный местный агрохолдинг. Вплоть до октября дроны обработают тысячи гектаров сельхозугодий. Беспилотники используют на территориях со сложным рельефом, где обычная техника передвигается с трудом. В перспективе их применение позволит повысить урожайность и сократит затраты на обработку полей. Преимущество гражданских БПЛА заключается в том, что они работают на высоте до пяти метров и не повреждают посевы.
Разработчик дронов рассказал, что планирует использовать беспилотные системы не только в сельском хозяйстве. «Сегодня такие технологии можно применять, например, для мониторинга лесных территорий или для решения логистических задач», — отметил заместитель генерального директора по развитию бизнеса калининградской компании Валерий Пащенко.
Помимо создания самих дронов необходимо готовить специалистов, способных эффективно ими управлять, спрос на такие кадры растет.
В правительстве области добавили, что помимо создания самих дронов необходимо готовить специалистов, способных эффективно ими управлять. Здесь власти тесно сотрудничают с бизнесом. Производитель БПЛА для сельского хозяйства уже открыл на своей базе учебный центр по переподготовке соответствующих специалистов.
Данные наработки позволили Калининградской области присоединиться к декларации о сотрудничестве регионов СЗФО с Федеральным центром беспилотных авиационных систем, которую подписали на прошедшем недавно ПМЭФ-2026. Помимо Янтарного края в промышленный кластер беспилотных систем вошли Санкт-Петербург, Ленинградская, Архангельская, Мурманская области и Республика Карелия. Совместная работа позволит быстрее создавать новые технологии БПЛА и методы их практического применения.
— Будем изучать опыт других регионов, но и у нас есть чем поделиться в деле развития беспилотных систем. В этом году по поручению губернатора открылась вторая в России киберспортивная арена ДОСААФ, где можно научиться управлять беспилотниками. Интересные разработки в этой сфере создает калининградская компания на базе бизнес-инкубатора регионального центра поддержки предпринимательства, — подчеркнула зампред правительства — министр экономического развития, промышленности и торговли Калининградской области Вероника Лесикова.
Еще одно направление развития промышленности — автоматизация производства и использование искусственного интеллекта. К примеру, на химических предприятиях в Вологодской и Ленинградской областях внедрили проект «AIХимик». На базе созданного в России ИИ-агента соединили возможности анализа больших объемов данных и генеративного ИИ. На выходе получили умного помощника, в которого «зашили» всю документацию, ключевые показатели и корпоративные знания. Анализируя вопросы работников, система может самостоятельно на них отвечать, корректировать рабочие процессы, готовить отчетность и даже выносить предупреждения.
— Благодаря таким инструментам можно снизить издержки, повысить безопасность производства и увеличить объемы выпуска продукции. Мы увидели эффективность в реальной работе, поэтому сейчас масштабируем разработку на другие производственные комплексы, — рассказал генеральный директор череповецкой компании Денис Новиков.
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С 2024 года в России действует национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Он направлен на обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков БАС. Нацпроект предполагает, что к 2030 году доля отечественных БАС на российском рынке вырастет до 70,3 процента. А сам объем рынка без учета образовательных БАС достигнет 46 230 единиц. В числе целей также достижение технологической независимости в отрасли на уровне 81,1 процента. Ключевые мероприятия нацпроекта предполагают организацию серийного производства БАС и их сертификации, создание инфраструктуры и проведение НИОКР по 9 технологическим направлениям.