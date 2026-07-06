Технологический кластер поможет АПК внедрить дроны для лучшего урожая

С 2024 года в России действует национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Он направлен на обеспечение технологической независимости и формирование новых рынков БАС. Нацпроект предполагает, что к 2030 году доля отечественных БАС на российском рынке вырастет до 70,3 процента. А сам объем рынка без учета образовательных БАС достигнет 46 230 единиц. В числе целей также достижение технологической независимости в отрасли на уровне 81,1 процента. Ключевые мероприятия нацпроекта предполагают организацию серийного производства БАС и их сертификации, создание инфраструктуры и проведение НИОКР по 9 технологическим направлениям.