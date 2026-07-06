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Пермские ученые разработали реагент для защиты труб и оборудования ТЭК от коррозии

Реагенты, созданные специалистами пермской химической компании и учеными Российского государственного университета нефти и газа, смогут защитить оборудование добывающих компаний от коррозии.

Источник: "Российская газета"

Реагенты, созданные специалистами пермской химической компании и учеными Российского государственного университета нефти и газа, смогут защитить оборудование добывающих компаний от коррозии.

Сероводородная коррозия — одна из самых больших проблем нефтегазовой отрасли. Она сильно повреждает оборудование и нередко становится причиной аварий на предприятиях добычи и транспортировки нефтепродуктов. В Перми создали биоразлагаемые реагенты (ингибиторы), которые образуют на поверхности металла защитную пленку и противодействуют разрушительным процессам.

— Особую важность наши реагенты имеют для добычи на шельфе и других территориях с чувствительной экосистемой, когда экологическая безопасность выходит на первый план, — рассказал директор пермской химической компании Андрей Шефер. — Проведена кропотливая и непростая работа. Сейчас мы готовим документы для оформления патента.

Помимо того, что испытания показали высокую устойчивость ингибитора к сероводородной коррозии, он не загрязняет почву и водоемы: новое защитное средство безвредно для окружающей среды и после применения распадается на природные компоненты — воду, углекислый газ и биомассу.