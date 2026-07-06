Пермские ученые разработали реагент для защиты труб и оборудования ТЭК от коррозии

— Особую важность наши реагенты имеют для добычи на шельфе и других территориях с чувствительной экосистемой, когда экологическая безопасность выходит на первый план, — рассказал директор пермской химической компании Андрей Шефер. — Проведена кропотливая и непростая работа. Сейчас мы готовим документы для оформления патента.