Промышленность Перми XX и XXI веков изобразили на сувенирных банкнотах

На купюрах «Пермь XX век» и «Пермь XXI век» показаны прошлое и настоящее столицы Западного Урала. Рисунки связаны между собой сюжетами. Цветовая гамма первого выполнена в красных тонах, отсылающих к советской геральдике, а палитра второго основана на цветах российского триколора.