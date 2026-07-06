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Промышленность Перми XX и XXI веков изобразили на сувенирных банкнотах

Пермская промышленность нашла отображение на двух сувенирных банкнотах, выпущенных на фабрике Гознак тиражом 5000 экземпляров.

Источник: "Российская газета"

Пермская промышленность нашла отображение на двух сувенирных банкнотах, выпущенных на фабрике Гознак тиражом 5000 экземпляров.

На купюрах «Пермь XX век» и «Пермь XXI век» показаны прошлое и настоящее столицы Западного Урала. Рисунки связаны между собой сюжетами. Цветовая гамма первого выполнена в красных тонах, отсылающих к советской геральдике, а палитра второго основана на цветах российского триколора.

Банкноты предназначены для городских библиотек и подарков гостям администрации города. В оборот и продажу они не поступят.