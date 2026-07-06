На востоке Красноярского края на реке пропала женщина

В Красноярском крае на реке Курыш в районе деревни Хаерино Канского округа пропала 43-летняя женщина. Краевые спасатели заняты ее поиском, на данный момент главная версия, что пропавшая утонула. В региональном главке МЧС призывают красноярцев не купаться вне официальных пляжей. Осторожность на воде необходимо проявлять в любых условиях: так, в выходные красноярцев практически в центре города чуть не затянуло под баржу. Напомним, за минувшее лето в крае утонули больше 50 человек.
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