«Строго по графику»: коммунальщики готовят к зиме электротехнический комплекс водозаборов Красноярска

В краевой столице в разгаре подготовка электротехнического оборудования водозаборных сооружений к осенне-зимнему периоду.
Главная цель летней ремонтной кампании — исключить сбои в электроснабжении насосных станций во время пиковых зимних нагрузок и гарантировать бесперебойную подачу холодной воды в дома красноярцев.
Для проверки надежности оборудования специалисты службы главного энергетика выполняют высоковольтные испытания кабельных линий и секций шин в 90 распределительных устройствах, ревизию 37 трансформаторных подстанций, а также ремонт 92 частотно-регулируемых приводов электродвигателей. Эти цифровые устройства предотвращают гидроудары в трубах за счет плавного запуска насосов и одновременно снижают расход электричества.
«Зима наш главный экзаменатор, поэтому подготовка к работе в холода идет строго по графику, — отмечает генеральный директор компании “КрасКом” Олег Гончеров. — В этом году часть водозаборов мы готовим без масштабных отключений холодной воды в домах горожан. Там же, где полная остановка насосного оборудования неизбежна, как это будет в августе на водозаборах “Гремячий лог” и острова Казачий, мы постараемся сократить согласованный нам период отключения — двое суток — до минимума и вернуть воду в дома раньше заявленного срока».
На текущий момент энергетики «КрасКом» уже выполнили плановые мероприятия на электрооборудовании водозаборов островов Отдыха, Посадный, Нижне-Атамановский и Верхне-Атамановский.
Сейчас идут профилактические ремонты насосных установок на водозаборах островов Посадный, Татышева и Казачий, а также «Гремячий лог». До конца ремонтного сезона комплексные испытания и проверку автоматики пройдут все красноярские водозаборные сооружения краевого центра.
Всего «КрасКом» обслуживает семь красноярских водозаборов и 71 водопроводную насосную станцию, на которых установлены 995 электродвигателей, запускающих в работу насосы, которые подают питьевую воду в город.
Кроме того, в зоне эксплуатационной ответственности предприятия находится 122 канализационно-насосных станций и два очистных сооружения. На объектах водоотведения стоки перекачивают и обеспечивают очистку использованной горожанами воды, около полутора тысяч насосных агрегатов, которые также сетей проходят ревизию и ремонт в рамках летней ремонтной кампании.
Напомним, на 7−9 августа 2026 года по графику запланирована остановка водозаборов «Гремячий лог» и острова Казачий.