Перерасчет пенсий по нескольким категориям произведут в августе

Этим летом прибавки к пенсии предусмотрены сразу по нескольким основаниям, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Начиная с 1 августа будет проведен перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, чьи работодатели в течение 2025 года уплачивали страховые взносы, которые еще не были учтены при определении текущего размера выплат.
Размер надбавки будет различаться для каждого получателя и определяется уровнем дохода, продолжительностью трудовой деятельности и числом накопленных пенсионных баллов.
Лично обращаться для проведения перерасчета нет необходимости: процедура выполняется в автоматическом режиме.
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