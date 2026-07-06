Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перерасчет пенсий по нескольким категориям произведут в августе

Этим летом прибавки к пенсии предусмотрены сразу по нескольким основаниям, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Этим летом прибавки к пенсии предусмотрены сразу по нескольким основаниям, сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин.

Начиная с 1 августа будет проведен перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров, чьи работодатели в течение 2025 года уплачивали страховые взносы, которые еще не были учтены при определении текущего размера выплат.

Размер надбавки будет различаться для каждого получателя и определяется уровнем дохода, продолжительностью трудовой деятельности и числом накопленных пенсионных баллов.

Лично обращаться для проведения перерасчета нет необходимости: процедура выполняется в автоматическом режиме.

Уфолог обнаружил следы древней цивилизации на фото с Марса.

Узнать больше по теме
Государственная дума РФ: как работает главный законодательный орган страны
Государственная дума занимает особое место в системе российской власти. Именно здесь обсуждаются и принимаются федеральные законы, определяющие развитие государства, экономики и социальной сферы. Через нижнюю палату парламента проходят важнейшие решения, затрагивающие жизнь миллионов граждан. Разбираемся, как устроена Госдума, какие полномочия она имеет и как формируется ее состав.
Читать дальше