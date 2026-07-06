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Начальник ГАИ Башкирии назвал дороги, где 6 июля идут массовые проверки

Дорожные полицейские работают на четырех участках автодорог.

Источник: Соцсети

Утром 6 июля в Башкирии проходят массовые проверки водителей, сообщил начальник Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.

Дорожные полицейские работают на следующих участках автодорог:

113-й километр автодороги Р-240;

1307-й километр автодороги М-5 «Урал»;

204-й километр автодороги Уфа-Белорецк;

198-й километр автодороги Уфа-Оренбург.

«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей», — сообщил Владимир Севастьянов.