Начальник ГАИ Башкирии назвал дороги, где 6 июля идут массовые проверки

Утром 6 июля в Башкирии проходят массовые проверки водителей, сообщил начальник Госавтоинспекции региона Владимир Севастьянов.
Дорожные полицейские работают на следующих участках автодорог:
113-й километр автодороги Р-240;
1307-й километр автодороги М-5 «Урал»;
204-й километр автодороги Уфа-Белорецк;
198-й километр автодороги Уфа-Оренбург.
«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей», — сообщил Владимир Севастьянов.