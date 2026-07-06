Новости Крыма 6 июля: атака БПЛА, перебои со светом, бензин, поезда, погода

В результате атаки энергоинфраструктура за пределами Севастополя повреждена — город временно остался без света, соцобъекты переведены на резервные схемы. Детсады в Евпатории работают по сокращенному графику, там же открыли ситуационный центр для жителей. Крымский мост утром работает штатно, очередей нет, но поезда «Таврия» следуют только до Керчи — схема с бесплатной пересадкой на автобусы действует до 7 июля. В Севастополе бензин продают по QR-кодам, строго 20 литров в руки, заправка в канистры запрещена. Погода радует теплом до +30 °C, однако до 9 июля сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Подробнее о последних событиях на полуострове — в нашей утренней подборке.