Новости Крыма 6 июля: атака БПЛА, перебои со светом, бензин, поезда, погода

В результате атаки энергоинфраструктура за пределами Севастополя повреждена — город временно остался без света, соцобъекты переведены на резервные схемы. Детсады в Евпатории работают по сокращенному графику, там же открыли ситуационный центр для жителей. Крымский мост утром работает штатно, очередей нет, но поезда «Таврия» следуют только до Керчи — схема с бесплатной пересадкой на автобусы действует до 7 июля. В Севастополе бензин продают по QR-кодам, строго 20 литров в руки, заправка в канистры запрещена. Погода радует теплом до +30 °C, однако до 9 июля сохраняется чрезвычайная пожароопасность. Подробнее о последних событиях на полуострове — в нашей утренней подборке.
Беспилотная опасность: атаки ВСУ на Крым и Севастополь.
В ночь на 6 июля в Крыму и Севастополе действовала ракетная, воздушная и беспилотная опасность.
519 украинских дронов сбила ПВО над Крымом и другими регионами России за ночь. Также БПЛА уничтожили над Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.
Напомним, в течение дня 5 июля силы ПВО сбили 116 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России.
Ранее в СКР сообщили, что будут расследовать очередные преступления ВСУ в отношении мирных жителей Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов в ночь на воскресенье заявил, что по сообщениям органов исполнительной власти, в результате атаки ВСУ на севере Крыма один человек погиб, еще двое получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. В Следственном комитете России подчеркнули, что будут установлены все обстоятельства произошедшего, выявлены лица, причастные к совершению преступлений.
Севастополь без света: ситуация с энергоснабжением и водой на полуострове 6 июля.
Ночью 6 июля результате атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя, город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.
«В настоящий момент нашим энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя. По мере снятия ограничений системным оператором, будут поэтапно подключаться и остальные потребители. Не перегружайте сеть. Когда дадут свет — не включайте все электроприборы сразу», — написал в социальных сетях губернатор Севастополя Михаил Развожаев около двух часов ночи.
Вся актуальная информация о том, когда будет восстановлено электроснабжение будет публиковаться на канале «Севастопольэнерго».
Детские сады Евпатории 6 июля будут работать по сокращенному графику. Причина —ситуация с водой и электроэнергией, сообщил и.о. главы администрации города Виталий Оганесян.
«Детские дошкольные учреждения будут работать в режиме кратковременного пребывания без обеспечения питанием», — рассказал он.
Напомним, накануне Евпатория осталась без света из-за аварии. Электричества не было по всему городу, в большинстве районов также прекратилась подача воды, не ходили трамваи.
Также в Евпатории с 6 июля начнет работу ситуационный центр, где горожане смогут подзарядить телефоны, воспользоваться стационарной связью и оставить обращения по неотложным вопросам. Пункт будет открыт ежедневно с 09:00 до 20:00.
Более 50 улиц Феодосии на день останутся без воды. Об этом сообщает ЕДДС города.
Крымский мост без очередей, поезда едут до Керчи: работа транспорта на полуострове.
Ночью 6 июля движение по Крымскому мосту перекрывали несколько раз. По состоянию на утро, с обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.
6 июля все поезда «Таврия» будут начинать и заканчивать свои маршруты в Крыму на станции Керчь-Южная Новый парк. Действующий порядок организации движения с пересадкой поезд-автобус или автобус-поезд в Керчи работает до 7 июля.
Напомним, автобусы всегда уходят с ж/д вокзалов. Если билет от/до Керчи, а надо ехать вглубь полуострова, автобусы отвезут бесплатно. В будущем планируются продажи билетов для тех, кто купил билеты на поезд с материка до Керчи и от Керчи на материк.
Глубина продаж на поезда «Таврия» отправлением с конца сентября 2026 года составит 45 суток вместо привычных 90. Это решение принято для того, чтобы свести к минимуму возможные неудобства для пассажиров. Осенью в Крыму запланированы ремонтные работы, расписание некоторых поездов потребует корректировки.
В связи с предстоящей корректировкой расписания временно закрыта продажа билетов на следующие поезда:
- № ⅞ Санкт-Петербург — Севастополь / Керчь с 30 сентября;
- № 17/18 Симферополь / Керчь — Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы;
- № 27/28 Симферополь / Керчь — Москва с 30 сентября из Крыма, с 1 октября из Москвы;
- № 91/92 Севастополь / Керчь — Москва с 29 сентября из Крыма, с 30 сентября из Москвы.
В Севастополе из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы 6 июля на линии не выйдут.
Бензин по QR-кодам: продажа топлива в Крыму и Севастополе 6 июня.
Бензин в Севастополе 6 июля будет продаваться на АЗС по QR-кодам. Продолжает действовать ограничение: заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры любого вида топлива запрещена. Полученный накануне QR-код необходимо использовать с 09:00 до 21:00.
Прежде чем ехать на заправку, нужно проверить доступность топлива здесь.
Напомним, в Крыму в приоритете сейчас обеспечение горючим экстренных служб, включая скорую помощь, МЧС и другие организации. Особый акцент делается на доставку продуктов первой необходимости, таких как хлеб и молочные изделия. В распоряжении каждого министерства остается только одна служебная машина для оперативных задач. Все остальные автомобили не используются.
- В данный момент через Крымский мост разрешено провозить до 200 литров топлива на одном транспортном средстве. 200 литров топлива можно провозить в любой таре, проходящей через интраскоп (65×75). Емкости, не проходящие ленту по размерам — через Крымский мост допускаться не будут. Причина — значительный объем в одной большой емкости создает угрозу безопасности для моста.
Погода в Крыму и Севастополе: пожароопасность, грозы, температура морской воды.
Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму до 9 июля. Об этом предупреждает официальный канал РСЧС республики. Запрещено разведение открытого огня, сжигание мусора и сухой растительности.
«Обращаем внимание граждан, что за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрены штрафы от 10 до 800 тысяч рублей», — отметили в МЧС.
Синоптики сообщают, что понедельник, вторник и среда будут теплыми и комфортными. Однако в четверг солнечная погода сменится дождями и грозами. Температура воздуха начнет снижаться.
«В понедельник днем ждем +23…28 градусов, во вторник уже +24…29°, а к среде ожидается возвращение в рамки нормы +25…30°. Однако в четверг уже активизируются фронтальные системы и дожди немного собьют показания термометров», — рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
Погода по городам полуострова.
- В Симферополе переменная облачность. Температура воздуха ночью 13…15°, днем 27…29°.
- В Севастополе без осадков. Температура воздуха ночью 16…18°, днем 25…27°.
- В Ялте переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +19°, днем +29°.
- В Евпатории облачно, дождь. Температура воздуха ночью +17°, днем +28°.
- В Алуште без осадков. Температура воздуха ночью +20°, днем +29°.
- В Феодосии переменная облачность. Температура воздуха ночью +20°, днем +28°.
- В Керчи без осадков. Температура воздуха ночью +16°, днем +29°.
Температура морской воды у берегов Крыма от +20 °C до +26 °C. Самое теплое море на Азовском побережье (+26 °C) и в Керченском проливе (+25 °C). На Черном море показатели варьируются: в Евпатории около +21 °C, в Ялте от +23 °C до +24 °C, а в Алуште — около +20 °C.
Вероника и Александр: Минюст Крыма назвал самые популярные имена детей на полуострове.
В Крыму самыми популярными именами стали Александр и Вероника, сообщил Минюст республики.
Среди самых популярных имен — Александр, Николай, Руслан, Осман, Никита, Денис, Даниил, Артем, Арсений, Владимир, Ярослав, Мирон, Вероника, София, Алие, Эдие, Эмилия, Ясмина, Полина, Алиса, Айлин, Алина.
Редкими именами стали Лукьян, Маркус, Димид, Миран, Клементий, Мухаммад-Мустафа, Раян, Асер, Венера, Лея, Самия, Муаз, Зоя, Эсма, Реяне, Иветта, Аяна.
Кстати, за прошедшие две недели в Крыму родились 8 пар двойняшек, в Симферополе на свет появились сразу три пары двойняшек.