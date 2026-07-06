За неделю на водоемах Красноярского края погибли 7 человек

В Красноярском крае с 29 июня по 5 июля на водоемах погибли 7 человек. Еще 2 человек спасли после происшествия на Енисее в Красноярске.
В начале недели в пруду в поселке Манском под Дивногорском утонул 66-летний мужчина. 1 июля на реке Агул в Ирбейско-Саянском муниципальном округе нашли тела ранее пропавших мужчины и женщины.
3 июля в Туруханском округе в озере Малый Дюпкун обнаружили тело человека. На следующий день в озере в районе деревни Усть-Тунгуска Енисейского муниципального округа нашли другое тело мужчины. В тот же день в реке Кемь в районе села Озерное Енисейского округа утонул 16-летний подросток. Также 4 июля в Красноярске в пруду в районе улицы Даурской очевидцы обнаружили тело человека.
Кроме того, 5 июля в Красноярске на Енисее в районе Октябрьского моста лодку с 2 людьми затянуло под баржу. Их вытащили краевые спасатели.
Жителей края просят соблюдать правила безопасности на воде, не купаться в необорудованных местах и не оставлять детей у водоемов без присмотра.