За неделю на водоемах Красноярского края погибли 7 человек

3 июля в Туруханском округе в озере Малый Дюпкун обнаружили тело человека. На следующий день в озере в районе деревни Усть-Тунгуска Енисейского муниципального округа нашли другое тело мужчины. В тот же день в реке Кемь в районе села Озерное Енисейского округа утонул 16-летний подросток. Также 4 июля в Красноярске в пруду в районе улицы Даурской очевидцы обнаружили тело человека.