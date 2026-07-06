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Биохакер, переливавший себе кровь сына для вечной молодости, оказался болен

Американский биохакер Брайан Джонсон, известный своими экспериментами по замедлению старения, сообщил в своем блоге, что у него диагностировали аутоиммунный гастрит. Заболевание считается неизлечимым и приводит к постепенному разрушению слизистой оболочки желудка.

Американский биохакер Брайан Джонсон, известный своими экспериментами по замедлению старения, сообщил в своем блоге, что у него диагностировали аутоиммунный гастрит. Заболевание считается неизлечимым и приводит к постепенному разрушению слизистой оболочки желудка.

Ранее миллиардер привлек внимание тем, что в рамках исследований переливал себе плазму крови старшего сына. Позже он отказался от этой процедуры, признав, что она не принесла ожидаемого эффекта.

— В моем случае он не дает преимущества в дополнение к уже проводимым мероприятиям, — говорил Джонсон, комментируя эксперимент с обменом молодой плазмы.

Несмотря на поставленный диагноз, биохакер намерен продолжить изучение заболевания и поиск способов контролировать его течение. По его мнению, болезнь могла развиться из-за неправильного питания в детстве и молодости.

Переливания крови, питание, состоящее в большинстве своем из таблеток и БАДов, почти ежедневные медицинские обследования и регулярные испытания разных препаратов на себе — все это большой стресс для организма. Такое мнение выразила в беседе с «ВМ» врач-хирург, кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко.