Биохакер, переливавший себе кровь сына для вечной молодости, оказался болен

Переливания крови, питание, состоящее в большинстве своем из таблеток и БАДов, почти ежедневные медицинские обследования и регулярные испытания разных препаратов на себе — все это большой стресс для организма. Такое мнение выразила в беседе с «ВМ» врач-хирург, кандидат медицинских наук Ксения Авдошенко.