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Интерес к рабочим специальностям среди молодежи продолжает расти

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что современная молодёжь всё отдаёт предпочтение рабочим и инженерным профессиям.

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин отметил, что современная молодёжь всё отдаёт предпочтение рабочим и инженерным профессиям. Как он уточнил, около 65% выпускников девятых классов продолжают обучение в колледжах и техникумах, а среди окончивших одиннадцать классов этот показатель составляет ещё 12%.

Соответствующая статистика предоставлена Министерством просвещения. Володин подчеркнул, что в прошлом абитуриенты нередко останавливались на специальностях, которые затем не пользовались спросом на рынке труда, что лишь усиливало нехватку кадров в дефицитных отраслях.

Кроме того, председатель Госдумы указал на сохраняющиеся сложности в системе среднего профессионального образования. По его мнению, региональным властям следует уделить внимание модернизации технической базы и учебного оснащения колледжей и техникумов.

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