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В Австралии разгорелся скандал из-за шутки премьера о женитьбе: пришлось извиняться

Премьер Австралии Альбанезе извинился за шутки о женитьбе на Кайли Миноуг.

Источник: Комсомольская правда

В Австралии премьер-министр Энтони Альбанезе извинился после неудачной шутки об австралийской певице Кайли Миноуг. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел во время участия политика в комедийном подкасте Bush Deep. Ведущая Никки Осборн предложила Альбанезе сыграть в игру, где нужно выбрать, с кем из знаменитостей он хотел бы переспать, жениться или сходить на свидание. Среди вариантов были Кайли Миноуг, актриса Николь Кидман и певица Ронда Берчмор.

Сначала премьер попытался уйти от ответа и напомнил, что женился всего полгода назад. Однако после уточняющих вопросов он выбрал Миноуг и добавил, что этот вариант подошел бы «по всем пунктам».

Однако потом пришлось извиняться. Поэтому в понедельник канцелярия главы правительства распространила короткое заявление от имени Альбанезе.

«Я безоговорочно приношу извинения за эти комментарии», — говорится в заявлении.

Как отмечает Guardian, слова премьера вызвали критику в австралийских СМИ и соцсетях. В частности, его упрекнули в неуместном участии в подобной игре для главы правительства.

Немногим ранее KP.RU писал, что Энтони Альбанезе оказался в списке мировых политиков с высоким уровнем неодобрения. По данным Morning Consult, показатель для премьера Австралии составлял 51%. В тот же список вошли лидеры Франции, Германии, Британии и ряда других стран.

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