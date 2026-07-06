В Австралии разгорелся скандал из-за шутки премьера о женитьбе: пришлось извиняться

В Австралии премьер-министр Энтони Альбанезе извинился после неудачной шутки об австралийской певице Кайли Миноуг. Об этом сообщает The Guardian.
Инцидент произошел во время участия политика в комедийном подкасте Bush Deep. Ведущая Никки Осборн предложила Альбанезе сыграть в игру, где нужно выбрать, с кем из знаменитостей он хотел бы переспать, жениться или сходить на свидание. Среди вариантов были Кайли Миноуг, актриса Николь Кидман и певица Ронда Берчмор.
Сначала премьер попытался уйти от ответа и напомнил, что женился всего полгода назад. Однако после уточняющих вопросов он выбрал Миноуг и добавил, что этот вариант подошел бы «по всем пунктам».
Однако потом пришлось извиняться. Поэтому в понедельник канцелярия главы правительства распространила короткое заявление от имени Альбанезе.
«Я безоговорочно приношу извинения за эти комментарии», — говорится в заявлении.
Как отмечает Guardian, слова премьера вызвали критику в австралийских СМИ и соцсетях. В частности, его упрекнули в неуместном участии в подобной игре для главы правительства.
Немногим ранее KP.RU писал, что Энтони Альбанезе оказался в списке мировых политиков с высоким уровнем неодобрения. По данным Morning Consult, показатель для премьера Австралии составлял 51%. В тот же список вошли лидеры Франции, Германии, Британии и ряда других стран.