В Австралии разгорелся скандал из-за шутки премьера о женитьбе: пришлось извиняться

Инцидент произошел во время участия политика в комедийном подкасте Bush Deep. Ведущая Никки Осборн предложила Альбанезе сыграть в игру, где нужно выбрать, с кем из знаменитостей он хотел бы переспать, жениться или сходить на свидание. Среди вариантов были Кайли Миноуг, актриса Николь Кидман и певица Ронда Берчмор.