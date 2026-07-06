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Три рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 6 июля

Задержки связаны с рейсами одной авиакомпании.

Источник: Время

Три рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода 6 июля, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Перенесен вылет самолета авиакомпании Nordwind в Минеральные Воды. Позднее прибудут рейсы этой же авиакомпании из Минеральных Вод и Калининграда.

Ранее сообщалось, что беспилотную опасность объявили в Нижегородской области 6 июля.

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