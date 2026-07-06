Юрист объяснил, как защититься от мошенников, взломавших аккаунт Госуслуг

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Россиянам необходимо заблокировать банковские карты и заменить пароль от «Госуслуг», если его заполучили мошенники, рассказал РИА Новости кандидат юридических наук, директор колледжа ВГУЮ Владимир Кондратьев.
«Если мошенники заполучили ваш пароль от “Госуслуг”, то необходимо сразу принять меры к блокировке всех банковских карт, счетов, а также попытаться сменить пароль на самом сервисе и других ресурсах», — рассказал Кондратьев.
Он уточнил, что в противном случае у мошенника может появиться доступ к электронной подписи.