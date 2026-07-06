В России предложили ввести федеральную выплату супругам за 50 лет брака

А ранее Татьяна Буцкая предложила ввести бабушкин и дедушкин капитал для поддержки семей. По её мнению, новая выплата помогла бы старшим родственникам активнее включаться в заботу о внуках. Парламентарий напомнила, что прежде женщины выходили на пенсию раньше именно для помощи семьям с детьми. Сейчас же малыши появляются позже, многие бабушки трудятся и не всегда могут уделять достаточно времени младшим. По её словам, конкретный механизм предоставления средств может быть разным.