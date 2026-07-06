В 300 км от Чарына: фотограф показал грандиозный каньон за Тянь-Шанем, о котором не знают казахстанцы

«К тому же его скалы имеют более насыщенный красный оттенок, а благодаря огромной высоте стен солнечный свет не всегда достигает дна, создавая невероятную игру света и тени. Что я и пытался ловить своим объективом. А человек на фоне этих высоченных отвесных стен выглядит песчинкой. Удивительно, что по разные стороны Тянь-Шаня природа создала два в чем-то похожих и одновременно разных каньона. Каждый из них по-своему уникален». Дмитрий Доценко.