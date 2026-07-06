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В 300 км от Чарына: фотограф показал грандиозный каньон за Тянь-Шанем, о котором не знают казахстанцы

Популярный фотограф из Алматы Дмитрий Доценко показал обратную сторону казахстанских гор: Гранд-каньон Тянь-Шаня, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Доценко пояснил, что всего в 300 км от казахстанского Чарынского каньона, если смотреть по прямой через горы на юг, находится еще один не менее впечатляющий каньон.

А именно Гранд-каньон Тянь-Шаня в китайском Синьцзяне. Это все та же родная горная система, которую мы так любим, только по другую сторону Тянь-Шаня.

Несмотря на такую близость, с сожалением отмечает Доценко, здесь бывали немногие казахстанцы.

Причина проста: нас разделяют не только семитысячные вершины Тянь-Шаня, но и государственная граница с Китаем. Чтобы увидеть этот каньон, приходится объезжать горы и пересекать границу. К счастью, для казахстанцев сейчас действует безвизовый режим.

Доценко предлагает внимательно посмотреть на фотографии.

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Публикация от Дмитрий Доценко / Фотограф Алматы (@dots_foto).

По его словам, сразу заметно, насколько этот каньон отличается от Чарынского. Чарын — это простор и свобода, а Гранд-каньон — узкий, глубокий и очень высокий.

«К тому же его скалы имеют более насыщенный красный оттенок, а благодаря огромной высоте стен солнечный свет не всегда достигает дна, создавая невероятную игру света и тени. Что я и пытался ловить своим объективом. А человек на фоне этих высоченных отвесных стен выглядит песчинкой. Удивительно, что по разные стороны Тянь-Шаня природа создала два в чем-то похожих и одновременно разных каньона. Каждый из них по-своему уникален». Дмитрий Доценко.

Комментаторы сразу же поблагодарили Доценко за возможность увидеть красоту природы.

Очень необыкновенное место, красота. Красота неземная… Высота и краски — просто дух захватывает! С одной стороны, очень красиво и завораживающе, а с другой — страшно от их масштаба и высоты! Необыкновенная красота. Как будто кто-то из стекла выдувал скалы. Не знала! Похоже на Петру в Иордании. Какая красивая наша земля, — отмечают восхищенные пользователи Сети.

Немного ранее Доценко отправлялся в Ават — уезд в округе Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая и делился красочными фотографиями колоритного места.