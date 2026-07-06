Аэропорт Перми ограничил полеты

В аэропорту Большое Савино введены ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. С 8:30 утра в Прикамье действует режим беспилотной опасности.