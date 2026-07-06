В Севастополе дали свет — возможны ограничения

«В настоящий момент нашим энергетикам удалось перезапитать по резервным схемам практически все объекты и свет вернулся в большинство жилых домов Севастополя. По мере снятия ограничений системным оператором, будут поэтапно подключаться и остальные потребители», — написал он в своем.
Развожав добавил, что для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами региона и чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме в течение дня возможны временные ограничения электроснабжения. Отключения будут производиться точечно и по необходимости.
Севастополь в ночь на понедельник остался без света из-за атак ВСУ на энергетику Крыма. На объектах был введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения.