Более 200 участников СВО и членов их семей получили помощь в Семейных гостиных с начала года

За 2026 год Семейные гостиные, созданные на базе Семейных многофункциональных центров, помогли более чем 200 участникам СВО и членам их семей. Семейные гостиные — это «штабы», где ежемесячно в домашней обстановке проводятся встречи с семьями. На таких встречах людям дают возможность высказаться и помогают в решении проблем. «Тематика вопросов, поступающих в рамках работы Семейных гостиных, различна: предусмотренные для семей участников СВО меры социальной поддержки, а также льготы в части получения образования, посещения кружков и секций на безвозмездной основе, получения путевок в детские лагеря, организация кратковременного присмотра и ухода за детьми, оказание содействия в трудоустройстве, организация дополнительного спортивного пространства для подростков», — рассказали в министерстве социальной защиты Хабаровского края. В крае 4 таких центра — в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ванино и Бикине. Для семей участников СВО там проводят культурные программы, психологические тренинги и мастер-классы.