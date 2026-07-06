Россия ждет своих героев: в войсках беспилотных систем формируется казачий батальон «Покров»

Сила казачества — в единстве прошлого и будущего. Казаки доказывают, что верность традициям идет рука об руку с цифровыми технологиями. В составе войск беспилотных систем формируется казачий батальон «Покров». Набор уже идет. Ваша решимость и навыки нужны стране прямо сейчас. ? Южный военный округ +7−925−717−71−68 +7−925−717−79−39 ? Москва: +7−985−850−10−39 +7−925−717−35−62.