Три семьи представят Хабаровский край в финале конкурса «Это у нас семейное»

Три семьи из Хабаровского края принимают участие в финале конкурса «Это у нас семейное». Мероприятие проходит с 3 по 8 июля в Мастерской управления «Сенеж». Более 330 семейных команд страны поборются за 60 сертификатов по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Победителей объявят в День семьи, любви и верности. Хабаровский край в этом году представят 3 семьи — это семейные команды Артюшенко, Рюмкиных, Фроловых; Симаковых, Чипизубовых; Суховей. «Мы хорошо готовились, но самое главное — это наш семейный настрой! Наша любовь друг к другу, поддержка, сплоченность — все это нам поможет показать себя в любых конкурсах, творческих, интеллектуальных! У нас все получится!» — отмечают Артюшенко, Рюмкины, Фроловы. 6 и 7 июля пройдут оценочные мероприятия — участники выполнят задания на эрудицию и смекалку, а также продемонстрируют, насколько слаженно могут работать команды родителей и детей. 8 июля, в День семьи, любви и верности, состоится заседание Наблюдательного совета проекта и торжественная церемония награждения в Зеленом театре ВДНХ.