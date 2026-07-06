40 ударов топором: пьяный мужчина зарубил двух пенсионеров и напал на соседей на Камчатке

Вечером 3 ноября прошлого года пьяный 61-летний мужчина проник в квартиру пожилой пары из соседнего подъезда. Пенсионеры попросили его уйти, но он взял топор и нанес 71-летней женщине и ее 78-летнему мужу не менее 40 ударов по голове и телу. Оба скончались на месте. На шум пришла соседка — фигурант погнался за ней с топором, но женщина успела закрыться в своей квартире. Затем злоумышленник вышел во двор, размахивал оружием, угрожал людям и повредил четыре машины. Двое молодых людей попытались его обезвредить, но он ударил одного из них топором и пытался убить второго. При задержании мужчина замахнулся металлическим прутом на полицейского, но напарник правоохранителя пресек удар. Обвиняемый признал вину частично, ссылаясь на состояние опьянения и смутную память о событиях. Уголовное дело направлено в Камчатский краевой суд.