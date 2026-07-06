Производство дорожных знаков по ГОСТу возобновили в Хабаровске

Хабаровский научно-производственный центр организации дорожного движения снова начал выпускать дорожные знаки. Для этого организация закупила несколько российских станков, позволяющих изготавливать указатели по государственным стандартам. Последние несколько лет знаки приобретали у сторонней организации, и их качество было неудовлетворительным. «Мы получали негатив от граждан, от надзорных органов, потому что крепления у знаков не выдерживали эксплуатации, и отваливались. Приходилось постоянно сдавать их по гарантии», — сказал директор Центра организации дорожного движения Федор Зимовик. Теперь крепления изготавливают с помощью клепального станка — единственного в городе. Новое оборудование, как отметил заместитель мэра Андрей Горшенин, позволит не только экономить, но и зарабатывать: центр сможет предлагать свои услуги на рынке. Нормативный срок эксплуатации указателей — 10 лет. Сегодня в Хабаровске установлено порядка 12 тысяч дорожных знаков, больше половины требуют замены.