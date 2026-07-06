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15 медалей на первенстве Дальнего Востока завоевали гребцы из Хабаровского края

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Владивостока, Лучегорска, Находки, Партизанска, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Вероника Жуйко и Мария Боглаева заняли второе и третье места в своих возрастных категориях на дистанции 1000 метров в байдарке. Три серебряные медали в байдарке двойке в категории до 17 лет на дистанциях 200, 500, 1000.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Владивостока, Лучегорска, Находки, Партизанска, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Воспитанницы Спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» Вероника Жуйко и Мария Боглаева заняли второе и третье места в своих возрастных категориях на дистанции 1000 метров в байдарке. Три серебряные медали в байдарке двойке в категории до 17 лет на дистанциях 200, 500, 1000 м забрали Владислав Козырев из Хабаровска и Кирилл Длюгов из Комсомольска-на-Амуре. В эстафете 4 на 200 метров краевая сборная получила серебро. В составе команды медали выиграли хабаровчане Антон Добросоцкий, Владислав Козырев и комсомольчане Кирилл Длюгов и Даниил Несен.