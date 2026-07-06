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Юридическая клиника ТОГУ проведет бесплатные консультации в ходе Недели правовой помощи семьям

С 6 по 12 июля во всех регионах России проходит Всероссийская неделя правовой помощи. Мероприятия приурочены ко Дню семьи, любви и верности. Цель акции — поддержка родителей и детей, защита семейных ценностей, правовое просвещение и бесплатная юридическая помощь. Особое внимание уделят семьям участников специальной военной операции. Одной из площадок проведения Недели в Хабаровске станет Тихоокеанский.

С 6 по 12 июля во всех регионах России проходит Всероссийская неделя правовой помощи. Мероприятия приурочены ко Дню семьи, любви и верности. Цель акции — поддержка родителей и детей, защита семейных ценностей, правовое просвещение и бесплатная юридическая помощь. Особое внимание уделят семьям участников специальной военной операции. Одной из площадок проведения Недели в Хабаровске станет Тихоокеанский государственный университет. Сотрудники юридической клиники ACTIO CIVILIS проведут консультации в общественной приемной по адресу: ул. Тихоокеанская, 134, аудитория 203. Прием будет идти с 6 по 8 июля с 15:00 до 18:00. Также специалисты подготовят тематические информационные брошюры по вопросам защиты интересов семьи.