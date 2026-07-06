Социальные объекты модернизируют в поселке Хор района имени Лазо

Так, продолжается капитальный ремонт местной школы. Работы ведутся строго в соответствии с установленным графиком. Здание будет полностью приведено в порядок как снаружи, так и внутри. Но есть и одна проблема — благоустройство прилегающей к школе территории не входит в перечень работ по федеральной программе. Чтобы решить возникшую проблему на объект по поручению главы региона Дмитрия Демешина прибыл мэр Хабаровска и председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» Сергей Кравчук. Он согласился с тем, что пришкольная территория нуждается в благоустройстве и сказал, что предложит Дмитрию Демешину дополнительный механизм краевой поддержки для решения этой и других подобных проблем. Также в поселке Хор Сергей Кравчук посетил новый парк, построенный после победы во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. На его строительство было выделено 102 млн рублей. Работы стартовали в 2024 году, а закончились в прошлом году. В итоге в парке теперь появились фигуры животных, качели и многое другое, а по вечерам там прямо на свежем воздухе проводятся показы фильмов. Также глава ассоциации «Совет муниципальных образований Хабаровского края» осмотрел местный Дом культуры, требующий капитального ремонта. Он был построен 66 лет назад и находится в плохом состоянии. Местные власти уже подали заявку на его реконструкцию, она запланирована на 2028 год. Пока власти стараются решать проблему с протекающей крышей этого здания за счет спонсорской помощи. Наконец, завершился этот визит Сергея Кравчука в поселок Хор на площади Воинской памяти, где сейчас идет установка обелиска в память об участниках локальных военных конфликтов.