Две туристические тропы будут готовы к посещению осенью в Хабаровском крае

Продолжается строительство туристических троп «Легенды Сэвэнов» и «Легенды Хехцира». Протяженность каждой тропы — 3,8 км. Первая тропа будет находиться на территории горнолыжного комплекса «Хехцир». На вершине хребта обустроят смотровую площадку, визит-центр, систему навигации, арт-проекты и зоны отдыха. Благодаря проекту комплекс будет работать круглый год, а отдых на природе станет доступнее для жителей и гостей Хабаровского края. «По инициативе Хабаровского края строительство идет быстрее намеченного плана. На сегодняшний день тропа уже сформирована: совместно с учеными маршрут доработали, определили лучшие точки обзора и подготовили основания. Скоро начнется укладка финишного покрытия из натурального сланца», — сообщила министр туризма Хабаровского края Марина Ярцева. Маршрут тропы «Легенды Сэвэнов» пройдет рядом с петроглифами Сикачи-Аляна. Здесь будет визит-центр с информацией о культурном наследии и сувенирами коренных малочисленных народов Севера, арт-объекты, информационные стенды и зоны отдыха для наблюдения за природой. Тропа спроектирована без высоких подъемов и крутых спусков и подойдет людям любого возраста. Сейчас идет расчистка тропы от мелкого кустарника.