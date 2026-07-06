82 кг черной икры и 700 кг осетрины: браконьерскую группу накрыли в Хабаровском крае

Семь человек в возрасте от 30 до 58 лет незаконно добывали осетровых в районе села Киселевка. Группа использовала катера и сплавные сети, рыбу оглушали, транспортировали в село, разделывали и солили икру. Улов хранили в заброшенном доме с морозильниками. При задержании изъяты: 5 живых осетров, 700 кг замороженной рыбы, 40 кг — копченой, 1 целый осетр и 82 кг черной икры. Четверо задержанных ранее уже были судимы за браконьерство. Сейчас возбуждены уголовные дела, браконьерам грозит до 8 лет колонии и штраф до 2 млн рублей. Изъятые биоресурсы помещены на хранение, сумма ущерба уточняется. Источник: УМВД Хабаровского края gubernia.com/wp-content/uploads/2026/07/осётр.mp4