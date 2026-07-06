Врачебную амбулаторию построят в поселке Тимирязевском

В поселке Тимирязевском готовятся к строительству новой врачебной амбулатории, а в селе Раковка делают капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. «Развитие сельского здравоохранения — одна из наших ключевых задач. Благодаря программе модернизации жители смогут получать первичную медицинскую помощь рядом с домом в современных, безопасных и комфортных условиях», — отметил заместитель министра здравоохранения Приморского края Андрей Крукович. В поселке Тимирязевском уже подобрали земельный участок под здание, получили необходимые разрешения, расчистили строительную площадку, подготовили котлован и договорились о подключении инженерных сетей. В селе Раковка завершили первый этап работ: демонтировали старые конструкции и инженерные сети, смонтировали новую кровлю. Сейчас идут работы по устройству вентиляции и водосточной системы. После завершения строительства и ремонта почти 3 тысячи человек смогут получать первичную медицинскую помощь в современных комфортных условиях благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь».