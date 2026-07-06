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Нацпроект позволил обновить дороги в двух селах Хабаровского района

Так, в селе Черная Речка подрядчики отремонтировали не только центральную улицу протяженностью 2,4 километра, уложив новый асфальт, но и сделали тротуары на протяжении 1,7 километра, установили ограждения, новую автобусную остановку и обустроили систему водоотвода. На эти цели направили свыше 96 млн рублей. В селе Мирном на территории квартала «Солнечный город» отремонтировали местные улицы общей протяженностью.

Так, в селе Черная Речка подрядчики отремонтировали не только центральную улицу протяженностью 2,4 километра, уложив новый асфальт, но и сделали тротуары на протяжении 1,7 километра, установили ограждения, новую автобусную остановку и обустроили систему водоотвода. На эти цели направили свыше 96 млн рублей. В селе Мирном на территории квартала «Солнечный город» отремонтировали местные улицы общей протяженностью 1 километр. Затраты на ремонт дорог в этом квартале составили около 35 млн рублей. Все работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Всего в 2026 году в Хабаровском районе планируется обновить по тому же национальному проекту 8 дорожных объектов, общая протяженность которых превышает 6 километров. На это направят суммарно свыше 220 млн рублей.