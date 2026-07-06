Семилетний мальчик погиб в ДТП, управляя квадроциклом в Приморском крае

Вечером 4 июля в селе Хвалынка Спасского муниципального округа водитель автомобиля JAC T9 столкнулся с квадроциклом, за рулем которого находился семилетний ребенок. В результате ДТП мальчик скончался от полученных травм. Также госпитализирован шестилетний ребенок. Ход проверки поставлен на контроль в прокуратуре.