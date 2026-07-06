Цены на продукты в Охотске снизились в два-три раза

Этого удалось добиться после того, как в апреле текущего года краевые власти начали субсидировать авиадоставку продовольствия в Охотский округ. Тариф на перевозку был снижен почти на 70%, благодаря чему доставка на север региона одного килограмма груза стала стоить 200 рублей вместо прежних 620−670 рублей. И в итоге цены на продукты питания в Охотске заметно снизились. Так, капуста подешевела с 500 до 180 рублей, яйца снизились в цене с 537 до 178 рублей, а яблоки стали стоить от 250 рублей, то есть как в Хабаровске. Отметим, что за несколько месяцев в самый северный округ региона было перевезено около 40 тонн овощей, фруктов и молочной продукции. Причем в этом году план вырос на 30%, до 51 тысячи тонн, а финансирование доставки продуктов в Охотск увеличилось в два раза. Добавим, что губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поручил главе регионального Минпромторга распространить такую практику субсидирования авиадоставки продуктов питания на Аяно-Майский и Тугуро-Чумиканский районы, в которых также наблюдаются высокие цены на продовольствие.