В Комсомольске-на-Амуре провели акцию «Нет забытым могилам»

Будущие учителя, ветераны боевых действий и волонтеры провели благоустройство на территории городского кладбища. Могила Евдокии Селютиной, первостроителя Комсомольска приходит в запустенье. Место захоронения почётного гражданина города порастает травой. Неравнодушные людиа взяли на себя заботы по благоустройству территории, которая носит название «Аллея славы». На ней Герои труда, участники Великой Отечественной войны, люди, внесшие весомый вклад в развитие родного города. Татьяна Микшина, заместитель председателя Совета ветеранов Ленинского округа: «Убираем вот эту могилку, вот эту дорожку до самого конца. Печально смотреть на такие могилки. Тем более, что эти люди очень знамениты». Ветеранские организации, волонтеры и студенты педагогического университета присоединились ко всероссийской акции «Нет забытым могилам». Цель — сохранить память о достижениях наших предков. Добровольцы вырубают кустарники, скашивают траву, убирают мусор и листья. Инна Логунова, председатель Совета ветеранов Ленинского округа: «Даже если родственники уехали или ушли из жизни, для этих целей мы и проводим акцию, что никто не забыт ничто не забыто». Акцию «Нет забытым могилам» проводят в нашей стране каждый год.