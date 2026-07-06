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Фестиваль боди-арта «Таежная столица» пройдет в Комсомольске-на-Амуре

25 июля на набережной города состоится фестиваль художественной росписи тела «Таежная столица». Участникам предстоит создавать образы, вдохновленные дальневосточной тайгой, Амуром, историей освоения региона, архитектурой и индустриальной эстетикой Комсомольска-на-Амуре. Конкурсная программа разделена на несколько категорий: детские, подростковые, любительские, профессиональные и корпоративные. Для любителей участие бесплатное. Отдельное направление — для предприятий города. Корпоративные команды смогут представить работы.

25 июля на набережной города состоится фестиваль художественной росписи тела «Таежная столица». Участникам предстоит создавать образы, вдохновленные дальневосточной тайгой, Амуром, историей освоения региона, архитектурой и индустриальной эстетикой Комсомольска-на-Амуре. Конкурсная программа разделена на несколько категорий: детские, подростковые, любительские, профессиональные и корпоративные. Для любителей участие бесплатное. Отдельное направление — для предприятий города. Корпоративные команды смогут представить работы, отражающие профессии, технологии, историю заводов и их вклад в развитие Комсомольска. Подробности можно узнать на официальном сайте фестиваля таежнаястолица.рф.