Фестиваль боди-арта «Таежная столица» пройдет в Комсомольске-на-Амуре

25 июля на набережной города состоится фестиваль художественной росписи тела «Таежная столица». Участникам предстоит создавать образы, вдохновленные дальневосточной тайгой, Амуром, историей освоения региона, архитектурой и индустриальной эстетикой Комсомольска-на-Амуре. Конкурсная программа разделена на несколько категорий: детские, подростковые, любительские, профессиональные и корпоративные. Для любителей участие бесплатное. Отдельное направление — для предприятий города. Корпоративные команды смогут представить работы, отражающие профессии, технологии, историю заводов и их вклад в развитие Комсомольска. Подробности можно узнать на официальном сайте фестиваля таежнаястолица.рф.