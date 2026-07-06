27 специалистов работают по программе «Земский работник культуры» в Хабаровском крае

В рамках программы «Земский работник культуры» в Хабаровский край переехали 27 педагогов. Они работают в детских школах искусств, домах культуры, музеях и библиотеках региона. Так, в детской школе искусств Николаевского района Ахмед Мамедов преподает класс баяна. Ахмед Мамедов родился в Сибири — в городе Междуреченске Кемеровской области. Будущего педагога тянуло к музыке — так он решил принять участие в федеральной программе. Ахмед переехал в Николаевск-на-Амуре и, получив от государства выплату в 2 млн рублей, смог приобрести жилье. «Только собираешься попросить помощи и совета, а люди уже “считали” и поняли, как нужно помочь. Очень приятно, ведь такое можно встретить не везде. Если бы не было этой программы, я бы, скорее всего, не вернулся в сферу культуры, хотя очень хотел», — отметил Ахмед Мамедов. Участники программы «Земский работник культуры» заключают трудовой договор с учреждениями культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек и берут на себя обязательство отработать там не менее 5 лет. Государство предоставляет им финансовую поддержку в виде 2 млн рублей на жилье.