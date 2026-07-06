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В РФ разработали импортозамещающий прибор для чтения сложных областей генома

Аппарат полностью состоит из отечественных комплектующих и подходит для секвенирования геномов растений и человека, отметила представитель компании SkyGen.

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Прибор для чтения длинных участков ДНК разработали в России. Аппарат полностью состоит из отечественных комплектующих и подходит для секвенирования геномов растений и человека, сообщила ТАСС представитель компании SkyGen.

Секвенирование генома — это «прочтение» последовательности нуклеотидов в ДНК: сначала из образца выделяют и нарезают ДНК на фрагменты, а потом с помощью приборов считывают их последовательность. Короткие прочтения дают высокую точность и подходят для поиска мелких изменений, но плохо справляются с повторяющимися участками, тогда как длинные позволяют надежно собирать сложные области генома.

«Эта технология длинных чтений. Это прибор для секвенирования геномов человека, геномов растений, в целом больших геномов», — сказала собеседница агентства в кулуарах конференции ИЦиГ СО РАН «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология». Она добавила, что этот метод позволяет получать очень длинные прочтения, благодаря чему проще собирать геном и находить крупные структурные изменения. Аппарат создан компанией «Нанопорус» в коллаборации со SkyGen для импортозамещения британской технологии.

По словам разработчиков, сейчас на рынке нет настолько же современного отечественного прибора для длинных прочтений ДНК, а аналогичные китайские приборы не всегда точны в своих измерениях. Созданный аппарат полностью состоит из отечественных комплектующих, сейчас идет процесс получения сертификата СТ-1, который доказывает, что товар имеет российское происхождение.

О конференции.

XV Международная мультиконференция «Биоинформатика регуляции и структуры геномов / системная биология» (BGRS/ SB-2026) проходит с 6 по 11 июля 2026 года на базе Новосибирского государственного университета (НГУ). Организатором выступил Институт цитологии и генетики СО РАН.