В РФ разработали импортозамещающий прибор для чтения сложных областей генома

Секвенирование генома — это «прочтение» последовательности нуклеотидов в ДНК: сначала из образца выделяют и нарезают ДНК на фрагменты, а потом с помощью приборов считывают их последовательность. Короткие прочтения дают высокую точность и подходят для поиска мелких изменений, но плохо справляются с повторяющимися участками, тогда как длинные позволяют надежно собирать сложные области генома.