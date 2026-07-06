Премьеры Турчин и Мишустин договорились о картине Шагала в Минске

Во время переговоров премьер-министра Беларуси Александра Турчина и главы правительства России Михаила Мишустина достигнута договоренность по картине Марка Шагала «Прогулка», сообщила пресс-служба правительства Беларуси.
Напомним, после 6 июля планировалось вернуть картину обратно в Государственный Русский музей, однако премьеры договорились о продлении экспонирования шедевра в Национальном художественном музее Беларуси. Картина останется в белорусской столице до октября 2026 года.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что известно про мировой шедевр — известную всем картину Марка Шагала «Прогулка»: «Как во сне, тебя видел».
Тем временем ГАИ объяснила, почему закрыт мост в самом центре Минска и как его объехать.
Кстати, еще было названо новое место Минска в рейтинге самых дорогих городов мира.