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Ночная атака дронов ВСУ на Россию: какие регионы были под ударом

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дежурные средства противовоздушной обороны в течение ночи перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.

БПЛА сбиты над территориями 19 регионов: Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.

Накануне массированная атака БПЛА фиксировалась в Калужской области, где силы ПВО уничтожили 16 беспилотников. В результате падения обломков на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание, пострадавших не было. В Ленинградской области за время отражения атаки сбили 47 дронов, падение фрагментов зафиксировано в районе Лужского полигона и порта Усть-Луга. Губернатор сообщал, что борьба продолжается.

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