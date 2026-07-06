В Братске за полгода подорожали сахар, бананы и водка, но сильно подешевело сливочное масло

Информационное агентство «ТК Город» сравнило средние цены на более чем 40 наименований товаров из продуктового набора, которые были зафиксированы 29 июня 2026 года в Братске, с аналогичным перечнем продуктов на 12 января этого же года. Данные приведены в таблице ниже.
В красной зоне — продукты, подорожавшие за полгода на 21 и более процентов.
В желтой зоне — продукты, подорожавшие в диапазоне от 11 до 20%.
В зеленой — продукты, подорожавшие от 1 до 10%.
В белой зоне — продукты, цены на которые за год снизились.
В верхней части таблицы по традиции для середины лета находятся некоторые овощи. Рост цен на свеклу, капусту, морковь, картофель, лук связан с сезонностью. Обычно цены на эти продукты сильно растут в цене летом. Впрочем, уже к концу августа и началу сентября они пойдут вниз. Это связано со сбором нового урожая — продуктов на прилавках станет больше, и их стоимость упадет.
Похожая ситуация с огурцами. Сейчас их продается достаточно много, поэтому и цены ниже, чем в начале года, когда их запасы были не такими большими. Например, к концу июня средняя цена за килограмм огурцов в Братске упала более чем на 20% до 187,5 рублей.
Из продуктов, на которые сезонность в нашей стране не влияет, за шесть месяцев больше всего поднялись в цене бананы. Импортные фрукты стали дороже сразу на 17%. Если в начале года в Братске килограмм бананов стоил около 170 рублей, то к концу первого полугодия уже почти 200 рублей.
На 15% подорожал сахар, впрочем в абсолютном выражении его килограмм увеличился в цене всего на 11,6 рублей. По данным на конец июня, средняя цена за килограмм сахара составляла 86 рублей 12 копеек.
Сильно подорожала водка. Литр алкогольного напитка с начала года подскочил сразу на 113 рублей: до 951 рубля. В начале года литр водки в Братске в среднем стоил 837 рублей.
Из продуктов, цены на которые резко пошли вниз, выделяется сливочное масло. С начала года в Братске оно подешевело примерно на 13%. В абсолютном выражении снижение выглядит еще ощутимее — цена упала более чем на 180 рублей за килограмм. В начале января килограмм сливочного масла в Братске стоил в среднем более 1,4 тысяч рублей, в конце июня — немногим более 1,2 тысяч рублей. Почти на 13% упал в цене творог, на 7,5% подешевело молоко.
Снижение цен на молочную продукцию характерно для всей страны. По сообщениям федеральных СМИ, падение цен связано с ростом производства товарного молока в России.