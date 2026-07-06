В Братске за полгода подорожали сахар, бананы и водка, но сильно подешевело сливочное масло

Из продуктов, цены на которые резко пошли вниз, выделяется сливочное масло. С начала года в Братске оно подешевело примерно на 13%. В абсолютном выражении снижение выглядит еще ощутимее — цена упала более чем на 180 рублей за килограмм. В начале января килограмм сливочного масла в Братске стоил в среднем более 1,4 тысяч рублей, в конце июня — немногим более 1,2 тысяч рублей. Почти на 13% упал в цене творог, на 7,5% подешевело молоко.