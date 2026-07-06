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В Миллеровском районе двое 14-летних подростков на питбайке влетели в иномарку

Иномарка сбила выехавший на дорогу питбайк с двумя школьниками на севере Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Миллеровском районе Ростовской области двое подростков на питбайке пострадали в аварии с легковой машиной. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

— Вечером 5 июля на трассе в сторону слободы Терновая 14-летний водитель мотоцикла при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем Опель, — уточнили в ведомстве.

В результате происшествия юный байкер и его пассажир-ровесник получили травмы. Бригада скорой помощи доставила пострадавших в медицинское учреждение. За рулем иномарки находился 43-летний мужчина.

Напомним, ранее на улице Левобережной в Ростове-на-Дону произошла еще одна автоавария. Там 40-летний водитель Тойоты не пропустил мотоцикл. В итоге 39-летний байкер и 36-летний пассажир скончались в больнице.

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