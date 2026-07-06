В зоопарке Самары отремонтировали бассейн для водоплавающих птиц

В Самарском зоопарке завершился ремонт бассейна для водоплавающих птиц, который начался еще осенью прошлого года. Как птицы отнеслись к переезду и обновленному бассейну, показали сотрудники зоопарка.
«Голуби просто в шоке от своих новых старых соседей, уточки начинают отмывать свое оперение от опилок, а розовый пеликан Аркадий с удовольствием разминает крылья», — рассказали они.
Сотрудники зоопарка переносили птиц в новый бассейн после ремонта на руках. Судя по всему, пернатые быстро освоились и прекрасно себя чувствуют на новом месте.