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В зоопарке Самары отремонтировали бассейн для водоплавающих птиц

Птицы из Самарского зоопарка переехали в новый бассейн.

Источник: скриншот видео https://vk.com/samarazoo

В Самарском зоопарке завершился ремонт бассейна для водоплавающих птиц, который начался еще осенью прошлого года. Как птицы отнеслись к переезду и обновленному бассейну, показали сотрудники зоопарка.

«Голуби просто в шоке от своих новых старых соседей, уточки начинают отмывать свое оперение от опилок, а розовый пеликан Аркадий с удовольствием разминает крылья», — рассказали они.

Сотрудники зоопарка переносили птиц в новый бассейн после ремонта на руках. Судя по всему, пернатые быстро освоились и прекрасно себя чувствуют на новом месте.