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В Красноярском крае сотрудники ГАИ оформили 101 нетрезвого водителя

В минувшие выходные госавтоинспекторы провели рейд на дорогах.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае сотрудники ГАИ провели очередной рейд выходных дней. И в целом задержали и оформили 101 любителя пьяной езды.

Среди автолюбителей, попавших в поле зрения инспекторов, три нарушителя ранее уже привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь их ожидает уголовное преследование.

Еще четыре водителя, не имеющих права управления транспортными средствами, отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Остальные привлечены по стандартной процедуре: им грозит административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Напомним телефон «Синей линии», куда можно позвонить и сообщить о пьяном водителе: 263−10−19, на территории всего края — по номеру 112.