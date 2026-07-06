В Красноярском крае сотрудники ГАИ оформили 101 нетрезвого водителя

Еще четыре водителя, не имеющих права управления транспортными средствами, отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Остальные привлечены по стандартной процедуре: им грозит административный штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.