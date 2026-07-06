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В Красноярске проведут взрывные работы

Сегодня, 6 июня, в Красноярске на Торгашинском месторождении пройдут взрывные работы. Взрывы будут производиться с 12 до 17 часов. Радиус.

Сегодня, 6 июня, в Красноярске на Торгашинском месторождении пройдут взрывные работы. Взрывы будут производиться с 12 до 17 часов. Радиус возможного воздействия составляет 550 метров, предупреждают в администрации города. О подготовке к взрыву, самом моменте и окончании в зоне проведения работ будут подаваться предупредительные звуковые сигналы. Напомним сигналы: «предупредительный» — один продолжительный — при вводе опасной зоны; «боевой» — два продолжительных — при проведении взрыва; «отбой» — три коротких — оповещают об окончании взрывных работ.